شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكومة» ترفع كفاءة خزان أسوان وتُحدِّث منظومة السد العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان، تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، خزان أسوان، للاطمئنان على أعمال الصيانة الجارية بالخزان، والتى تشمل صيانة البوابات وأعمال الجسات بجسم الخزان لرفع كفاءة خزان أسوان، واستمرار متابعة كافة أعمال الصيانة الجارية للانتهاء منها طبقاً للبرامج الزمنية المقررة.

واستعرض وزير الرى أعمال صيانة بيزومترات خزان أسوان، وكذلك أعمال الصيانة الدورية للبوابات لضمان سلامة تشغيلها فى حالات التشغيل والطوارئ، ومراجعة أنظمة تشغيل البوابات، وتطهير مسارات المياه لضمان مرور التصرفات خلف الخزان، بالإضافة إلى إجراء المعاينات اللازمة للخزان، وأعمال صيانة وتأهيل شباك الحماية نظراً لوظيفته الهامة فى ضمان سلامة الخزان.

ووجّه «سويلم» هيئة السد العالى وخزان أسوان بضرورة الاستمرار فى متابعة كافة أعمال الصيانة الجارية والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لإنهائها على الوجه الأمثل لضمان كفاءة خزان أسوان، مؤكدا أهمية أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة كافة مكونات الخزان والمنشآت الملحقة به.

وأشار وزير الرى إلى أن فرق العمل الفنية تقوم بجهود متواصلة باستخدام أحدث الأجهزة ووسائل التكنولوجيا الحديثة لضمان كفاءة وسلامة جميع البنى والمنشآت المرتبطة بالخزان، بما يُحقق أعلى درجات الأمان فى التشغيل، ويُطمئن المواطنين على سلامة هذا المرفق الحيوى الذى يُعد من أهم منشآت إدارة الموارد المائية فى مصر.

ولفت «سويلم» إلى إن هذا الاهتمام يأتى فى إطار الحفاظ على هذا الصرح التاريخى الذى تم إنشاؤه عام ١٩٠٦، وشهد على مدار أكثر من قرن من الزمان تطورات هامة، أبرزها تعليته مرتين فى عامى ١٩١٢ و١٩٢٦، مما ساهم فى تعزيز قدرته على تنظيم مياه النيل وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، وترسيخ مكانته كركيزة أساسية فى منظومة الموارد المائية بمصر.