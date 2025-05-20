شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تستقبل وفداً من أعضاء المحكمة الدستورية العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل الدائم مع كافة المؤسسات الوطنية ونشر الوعي بين أبناء المجتمع المصري، استقبلت القوات البحرية وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية الحدود البحرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، فضلاً عن تفقد عدد من الوحدات البحرية حيث تم إستعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية مؤخراً.

وأعرب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال كلمته عن تقديره لزيارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا لقيادة القوات البحرية، مُشيراً إلى دورهم الوطني في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطن المصري.

وأشار المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى إعتزازه وتقديره بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصري، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية فى ظل الظروف والتحديات الحالية ، مشيدًا بما شاهدوه من تطوير للقدرات القتالية والإمكانيات التكنولوجية المتطورة للقوات البحرية.