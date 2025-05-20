شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق توفر السلع بأسعار مخفضة فى أحياء ومراكز الجيزة.. اعرف العناوين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن عناوين أسواق اليوم الواحد للسلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية بالأحياء والمراكز والمدن، والتي تم تشغيلها بالمرحلة الثانية من المبادرة، لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية عناوين "أسواق اليوم الواحد" في محافظة الجيزة.

-أمام مدرسة أبو الهول القومية بحي جنوب الجيزة.

-بشارع حسن محمد في حي الطالبية.

-بشارع شكري القوتلي في مركز ومدينة العياط.

-بمنطقة أبو جبر في مدينة الحوامدية.

-بشارع الجمهورية في مدينة البدرشين.

-بناصية المريوطية فيصل بجوار الموقف بحي الهرم.

-بشارع الملك فيصل بمحطة حسن محمد.

-بشارع الصوامع في حي إمبابة.

-بشارع مترو الساقية بحي العمرانية.

-بشارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلي بحي بولاق الدكرور.

-بجوار ميدان الكيت كات في حي العجوزة.

-خلف مساكن البراجيل في حي المنيرة الغربية.

-بشارع البنك في مدينة كرداسة.

-بشارع محطة المياه في مدينة منشأة القناطر.

-الوحدة المحلية بالقبابات بمركز أطفيح.

-أمام كوبري العريشة بشارع أحمد بدوي بمركز ومدينة أبو النمرس.

-أمام الوحدة المحلية بالواحات البحرية.

-بجوار سنترال الصف بمركز الصف.

-بجوار كوبري الزيدية بمدخل مدينة أوسيم.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الأسواق التي تم تشغيلها تضم أسواقًا لليوم الواحد تُنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية وتعمل طوال أيام الأسبوع، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وذلك بإجمالي 19 سوقًا.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تنفذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة مع تقديم كافة أنواع الدعم للعارضين لضمان طرح السلع بنسبة تخفيضات عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.