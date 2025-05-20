شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من طقس اليوم: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الطقس اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المحافظات والمدن المصرية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية من الساعة 7:4 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتشهد حالة الطقس نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر لتكون سرعة الرياح من 70:50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3.5:2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

المدينة الصغرى العظمى

القاهرة 18° 31°

العاصمة الإدارية 17° 32°

الجيزة 18° 31°

الإسكندرية 17° 25°

مرسى مطروح 18° 24°

السلوم 15° 25°

دمياط 18° 26°

بورسعيد 20° 26°

السويس 18° 32°

الإسماعيلية 20° 33°

الزقازيق 18° 31°

المنصورة 18° 31°

طنطا 18° 30°

دمنهور 18° 31°

المنيا 21° 32°

بني سويف 20° 32°

أسيوط 22° 33°

سوهاج 24° 36°

قنا 25° 41°

الأقصر 26° 43°

أسوان 28° 43°

الوادي الجديد 25° 40°

أبوسمبل 27° 42°

شرم الشيخ 26° 37°