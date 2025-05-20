شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالقاهرة والجيزة (جدول رسمي) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت محافظة القاهرة رسميًا عن جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بالقاهرة، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث تبدأ الامتحانات يوم 31 مايو 2025، وتستمر حتى 4 يونيو 2025، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية في جميع المدارس لضمان سلامة الطلاب والعاملين.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالقاهرة:
|اليوم
|المادة
|التوقيت
|السبت 31 مايو 2025
|اللغة العربية والخط والإملاء
|من 9:00 حتى 11:30
|التربية الدينية
|من 12:00 حتى 1:30
|الأحد 1 يونيو 2025
|الدراسات الاجتماعية
|من 9:00 حتى 11:00
|الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
|من 11:30 حتى 12:30
|الإثنين 2 يونيو 2025
|اللغة الأجنبية
|من 9:00 حتى 11:00
|الجبر والإحصاء
|من 11:30 حتى 1:30
|الثلاثاء 3 يونيو 2025
|العلوم
|من 9:00 حتى 11:00
|التربية الفنية
|من 11:30 حتى 1:30
|الأربعاء 4 يونيو 2025
|الهندسة
|من 9:00 حتى 11:00
الجدول الكامل لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني بالجيزة
هذا وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن الجدول الرسمي لامتحانات نهاية العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي.
الامتحانات تنطلق يوم السبت 31 مايو 2025، وتغطي جميع المواد الأساسية والأنشطة التربوية، طبقًا للخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 بالجيزة:
|اليوم
|المادة
|السبت 31 مايو 2025
|اللغة العربية والخط، التربية الدينية
|الأحد 1 يونيو 2025
|الجبر والإحصاء، الهندسة
|الإثنين 2 يونيو 2025
|اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
|الثلاثاء 3 يونيو 2025
|العلوم، التربية الفنية
|الأربعاء 4 يونيو 2025
|الدراسات الاجتماعية، التربية الرياضية (لطلاب السعيدية فقط)
تنبيهات وتعليمات حول الامتحانات بمحافظة الجيزة 2025
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يتم تطبيق قرارات التقويم التربوي الشامل المعتمدة من الوزارة، وهي القرار رقم 137، 313 لسنة 2011، 377 لسنة 2017، و168 لسنة 2022.
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امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات يعقد وفقًا للجدول المرسل من المديرية التعليمية.
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طلاب نظام المنازل يُعفون من أداء الأنشطة التربوية، الحاسب الآلي، والتربية الرياضية.
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يتم اختيار نشاطين من الأنشطة الاختيارية لتقييم الطالب عمليًا قبل نهاية الفصل الدراسي.
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الامتحانات العملية للعلوم والحاسب الآلي تُجرى قبل مواعيد الامتحانات التحريرية، حسب ظروف كل مدرسة.