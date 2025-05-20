شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالقاهرة والجيزة (جدول رسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت محافظة القاهرة رسميًا عن جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بالقاهرة، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث تبدأ الامتحانات يوم 31 مايو 2025، وتستمر حتى 4 يونيو 2025، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية في جميع المدارس لضمان سلامة الطلاب والعاملين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالقاهرة:

اليوم المادة التوقيت السبت 31 مايو 2025 اللغة العربية والخط والإملاء من 9:00 حتى 11:30 التربية الدينية من 12:00 حتى 1:30 الأحد 1 يونيو 2025 الدراسات الاجتماعية من 9:00 حتى 11:00 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 حتى 12:30 الإثنين 2 يونيو 2025 اللغة الأجنبية من 9:00 حتى 11:00 الجبر والإحصاء من 11:30 حتى 1:30 الثلاثاء 3 يونيو 2025 العلوم من 9:00 حتى 11:00 التربية الفنية من 11:30 حتى 1:30 الأربعاء 4 يونيو 2025 الهندسة من 9:00 حتى 11:00

الجدول الكامل لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني بالجيزة

هذا وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن الجدول الرسمي لامتحانات نهاية العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

الامتحانات تنطلق يوم السبت 31 مايو 2025، وتغطي جميع المواد الأساسية والأنشطة التربوية، طبقًا للخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 بالجيزة:

اليوم المادة السبت 31 مايو 2025 اللغة العربية والخط، التربية الدينية الأحد 1 يونيو 2025 الجبر والإحصاء، الهندسة الإثنين 2 يونيو 2025 اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء 3 يونيو 2025 العلوم، التربية الفنية الأربعاء 4 يونيو 2025 الدراسات الاجتماعية، التربية الرياضية (لطلاب السعيدية فقط)

تنبيهات وتعليمات حول الامتحانات بمحافظة الجيزة 2025