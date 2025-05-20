شكرا لقرائتكم خبر عن رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بـ المحافظات الحدودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزايد البحث على محرك «جوجل» من طلاب الشهادة الإعدادية بـ المحافظات الحدودية للتعرف على رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في المحافظات الحدودية، تزامنا مع اقتراب امتحانات الترم الثاني، فور اعتماده رسميا من وزارة التربية والتعليم ونشره على بوابة التعليم الإلكتروني استعدادا لماراثون امتحانات آخر العام 2025، إليكم روابط الجداول عبر الضغط على عناوين التالية.

رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في المحافظات الحدودية

رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في مطروح

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في المحافظات الحدودية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمطروح، أعلنت إدارة شؤون الطلاب والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني 2025، ومن المقرر أن تبدأ المواد المضافة للمجموع الأربعاء 21 مايو 2025، وتنتهي الأربعاء 4 يونيو 2025.

رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في البحر الأحمر

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الداسي الثاني 2025 في البحر الأحمر.. يهتم الطلاب وأولياء الأمور في محافظة البحر الأحمر بمتابعة جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في البحر الأحمر لصفوف النقل، حيث أعلنت إدارة شؤون الطلاب والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 للمرحلة الإعدادية، علمًا أن المواد الأساسية تبدأ يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، ما عدا الشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو 2025.

رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في الوادي الجديد

تزايد اهتمام أولياء الأمور والطلاب في محافظة الوادى الجديد بالبحث عن جداول امتحانات الترم الثاني 2025، لمراحل النقل والشهادة الاعدادية ، وذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد عن الجداول النهائية والرسمية لامتحانات نهاية العام.

رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في شمال سيناء

الشهادة الإعدادية 2025 في المحافظات الحدودية

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من أولياء الأمور في محافظة شمال سيناء حول موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، لصفوف النقل والشهادات العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، لتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي من السبت 31 مايو حتى الأربعاء 4- 6 المقبل.

رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في جنوب سيناء

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة جنوب سيناء انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025، بالتزامن مع إعلان جداول الامتحانات من قبل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث تم الكشف عن تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، والمقرر أن تبدأ يوم السبت 24 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 28 من ذات الشهر، وتوزع المواد على مدار خمسة أيام متتالية.