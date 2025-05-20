شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الارتفاع الكبير في عيار 21.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بالصاغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، على ارتفاعه الكبير بجميع الأعيرة قبل بداية التعاملات، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 360 جنيهًا، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لأعلى مستوياته، تأثرا بارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5228 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21 لنحو 4575 جنيهًا.

أسعار الذهب - صورة أرشيفية

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 3921 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 36600 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

- سعر أوقية الذهب اليوم 3234 دولارات.

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الذهب والدولار - صورة أرشيفية

سعر مصنعية الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.

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أسعار سبائك الذهب اليوم

- سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 5228 جنيهًا بدون مصنعية.

- سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 13070جنيهًا.

- سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 26140 جنيهات.

- سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 52280 جنيهًا.

- سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 104560 جنيهًا.

- سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 162590 جنيهات.

- سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 261400 جنيه.

- سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 522800 جنيه.