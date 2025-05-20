شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تشدد على عدم اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

شددت المديريات التعليمية والإدارات على رؤساء اللجان والمدارس بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية للطلاب والمعلمين والإداريين لضمان انضباط سير الامتحانات والتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى، موضحة أن حيازة التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية قد يؤدى إلى حرمان من امتحان المادة والرسوب فيها حتى ولو لم يستخدم الطالب التليفون المحمول فى تصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش.

وتعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

- الصفين الأول والثانى الثانوى العام تنطلق امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو الجارى وتعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا لمن ليس لديهم أجهزة تابلت أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت.

- تنطلق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لنهاية العام الدراسى الجارى يوم 22 مايو .

- تنطلق امتحانات نهاية العام لطلبة الشهادة الإعدادية يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الشهادة الفنية لطلاب الدبلومات الفنية زراعى وتجارى وفندقى وصناعى يوم 29 مايو حتى 12 يونيو المقبل.

- تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

- نهاية امتحانات صفوف النقل بالمراحل الابتدائي والإعدادى والثانوى يوم 27 مايو الجارى.