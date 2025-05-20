شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية العام الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة القاهرة، تنظيم ماراثون امتحانات نهاية العام الجامعى 2024 / 2025 والتي يؤديها حوالى 250 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وتعقد اختبارات نهاية العام الدراسى حضوريا بالكليات، وبنظام المزج بين اسئلة البابل شيت والاسئلة المقالية لقياس مهارات الطلاب.

وكان الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ، قد وجه بضرورة الالتزام بالقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة بشأن آليات طباعة الامتحانات وتأمين سريتها وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع أوراق الأسئلة، مشددا على الالتزام بقواعد وتعليمات الامتحانات، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة أو تطبيق أي عقوبة عليهم، وتوجيه الملاحظين بعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء عقد الامتحانات.