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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمطروح، أعلنت إدارة شؤون الطلاب والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني 2025، ومن المقرر أن تبدأ المواد المضافة للمجموع الأربعاء 21 مايو 2025، وتنتهي الأربعاء 4 يونيو 2025.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمطروح

الأربعاء 21/5/2025 اللغة الإنجليزية (مستوى رفيع) الأولى 9 11 ساعتان الخميس 22/5/2025 اللغة الفرنسية (المادة الثانية) الأولى 9 10:30 ساعة ونصف السبت 31/5/2025 اللغة العربية والخط والإملاء الأولى 9 11:30 ساعتان ونصف التربية الدينية الثانية 12:00 1:30 ساعة ونصف الأحد 1/6/2025 الهندسة الأولى 9 11 ساعتان التربية الفنية الثانية 11:30 1:30 ساعتان الاثنين 2/6/2025 الجبر والإحصاء الأولى 9 11 ساعتان اللغة الإنجليزية الثانية 11:30 1:30 ساعتان الثلاثاء 3/6/2025 العلوم الأولى 9 11 ساعتان التربية الرياضية (للمدارس الرياضية) الثانية 11:30 12:30 ساعة واحدة الأربعاء 4/6/2025 الدراسات الاجتماعية الأولى 9 11 ساعتان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الثانية 11:30 12:30 ساعة واحدة

وحسب وزارة التربية والتعليم، سيتم نظام التقييم في الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 من خلال الامتحانات التحريرية في الترم الأول والثاني، دون الاعتماد على أعمال السنة، وتُعقد الاختبارات بشكل موحد على مستوى كل محافظة.

توزيع درجات المواد المضافة للمجموع بالترم الثاني

متاح الآن.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بمطروح

اللغة العربية: 40 درجة

التعبير: 7 درجات

القراءة (نصوص وقصة): 9 درجات

النصوص الأدبية: 10 درجات

النحو: 10 درجات

الخط: درجتان

الإملاء: درجتان

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

المحادثة: 5 درجات

اختر الإجابة الصحيحة: 4 درجات

القطعة: 6 درجات

سؤال الاختيار: 3 درجات

سؤال التكميل: 5 درجات

الكتابة (بارجراف): 7 درجات

الرياضيات: 30 درجة (موزعة بين الجبر والهندسة)

العلوم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية 2025

اللغة العربية: 80 درجة (40 لكل ترم)

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

أعمال السنة بالشهادة الإعدادية

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشهادة الإعدادية لا تشمل تقييم أعمال السنة، ويعتمد التقييم النهائي فقط على نتيجة الامتحانات التحريرية في يناير (الترم الأول) ومايو (الترم الثاني) من كل عام دراسي.

ويخضع أكثر من مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية لاختبارات الشهادة الإعدادية سنويًا، ما يجعل هذه المرحلة من أهم مراحل التقييم في التعليم قبل الثانوي.