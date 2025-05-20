شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تركيا: مباراة صداقة ودية بين منتخبي الشباب.. وهذا ما قاله عن محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، إن الشباب يمثلون الأمل والمستقبل وأن الرياضة تعزز الصداقة، مشيرا إلى تنظيم مباريات صداقة وأخوة بين مصر وتركيا وعلى مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، جاء ذلك خلال بمناسبة عيد الشباب والرياضة وذكرى أتاتورك 19 مايو بمشاركة العديد من الضيوف، وخاصة الشباب.

وأوضح شن أنه ستقام مباراة ودية هذا العام بين منتخبي كرة القدم الوطنيين تحت 21 عامًا بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وخلال الحفل، أقيمت مسابقات رياضية متنوعة مثل تنس الطاولة والرست والرماية بمشاركة الشباب.

وأشار إلى أنه يخطط لمناقشة هذه الأنشطة، التي ستنفذ بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة المصري، مضيفا أن مصر، كدولة ذات مستقبل مشرق وشباب نابض بالحياة، تتمتع بشباب موهوب في المجال الرياضي.

وأضاف أن الرياضي المصري آدم أصيل أصبح بطلًا عالميًا في الجمباز تحت العلم التركي، وقال: «أصيل فخرنا المشترك».

ولفت السفير التركي بالقاهرة إلى أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، وأردا غولر، لاعب ريال مدريد، يُمثلان قدوة للشباب المصري والتركي.

وأشار شن إلى اهتمام المنتخبات الوطنية التركية بالمشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية التي تُقام في مصر، مضيفا أنه شاهد آخر مرة بطولة العالم للكاراتيه في القاهرة، وأن رياضية تركية من أصل مصري تُدعى زين شاركت أيضًا في البطولة.

وأوضح السفير صالح موطلو شن أن 19 مايو هو يوم الحرية والاستقلال، وأن أتاتورك عهد بالمستقبل للشباب، وأفاد أن الشباب الفلسطيني هو أيضًا مستقبل استقلال فلسطين وحريتها.

وحول الأوضاع في غزة، قال إن مصر وتركيا تواصلان دعم نضال فلسطين من أجل الحرية والمستقبل، معربا عن إيمانه بأن الشباب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل مستقبل فلسطين الحرة التي ستعيش في سلام وأمن وحرية، لافتا إلى أن الإنسانية خضعت لاختبار في غزة.