شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، يترقب الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص، وطلاب المدارس والجامعات، الإعلان الرسمي عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى، والتي من المتوقع أن تمتد لـ5 أيام متواصلة.

وتشمل الإجازة كلاً من الهيئات الحكومية، البنوك، والمؤسسات التعليمية، وفقًا لما تقرره رئاسة مجلس الوزراء بناءً على الرؤية الفلكية وموعد وقفة عرفات.

موعد أطول إجازة رسمية في 2025

وفقًا لـ أجندة الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، أطول إجازة مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون خلال شهر يونيو 2025، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية بداية من الخميس 5 يونيو 2025 بمناسبة وقفة عرفات، وحتى يوم الاثنين 9 يونيو من نفس العام.

موعد عيد الأضحى المبارك 2025 - صورة أرشيفية

موعد عيد الأضحى المبارك 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

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عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2025

وفقًا لأجندة الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 عبارة عن 5 أيام متتالية، وهى كالتالي:

1- الخميس 5 يونيو 2025 إجازة بمناسبة وقفة عرفات.

2- الجمعة 6 يونيو 2025 أول أيام عيد الأضحى المبارك.

3- السبت 7 يونيو 2025 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

4- الأحد 8 يونيو 2025 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

5-الاثنين 9 يونيو 2025 رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 - صورة أرشيفية

مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر

الثلاثاء 7 يناير: إجازة عيد الميلاد المجيد

السبت 25 يناير: إجازة ثورة 25 يناير

الاثنين 31 مارس: إجازة عيد الفطر المبارك

الاثنين 21 إبريل: إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم

الجمعة 25 إبريل: إجازة عيد تحرير سيناء

الخميس 1 مايو: إجازة عيد العمال

الجمعة 6 يونيو: وقفة عرفات

السبت 7 يونيو: إجازة عيد الأضحى

الجمعة 27 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية

الاثنين 30 يونيو: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو

السبت 6 سبتمبر: إجازة المولد النبوي

الاثنين 6 أكتوبر: حرب أكتوبر 1973