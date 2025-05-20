شكرا لقرائتكم خبر عن كم سجل سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بـ سوق مواد البناء؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسواق مواد البناء، وشهد سعر طن الحديد ارتفاع بعدد من الشركات العاملة بالسوق، مع تراجع سعر طن الأسمنت، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد والاسمنت اليوم - صورة أرشيفية

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

سجلت أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء القيم التالية:

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 39077 جنيهًا مسجلا ارتفاع قدره 1419 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس

بلغ سعر حديد عز نحو 40416 جنيها مسجلا ارتفاع قدره 1178 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس

سعر حديد المراكبي يسجل نحو 37500 جنيه للطن.

سعر حديد بشاي يسجل نحو 38500 جنيه للطن.

سعر حديد العشري يسجل 36200 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين يسجل 38000 جنيه للطن.

استقرار سعر الحديد خلال ديسمبر الجارى - صورة أرشيفية

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في مصر

سعر طن اسمنت الرمادي بلغ نحو 3365 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 66 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس

سعر طن اسمنت حلوان يسجل نحو 3470 جنيهًا.

سعر طن اسمنت السويدي يسجل نحو 3650 جنيهًا.

سعر طن اسمنت الفهد يسجل نحو 3350 جنيهًا.

سعر طن اسمنت السويس يسجل نحو 3450 جنيهًا.