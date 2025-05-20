شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سعر الدولار أمام الجنيه الآن.. تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن هذه الكلمات عبر محرك البحث «جوجل»، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، لمعرفة أسعار العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري.

وفيما يلي آخر تحديث لـ أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، وفق آخر أسعار معلنة من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية

الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي: 49.98 جنيها للشراء و50.12 جنيه للبيع.

- صورة أرشيفية

سعر اليورو اليوم

اليورو يسجل: 56.36 جنيها للشراء، 56.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

الجنيه الاسترليني يسجل: 66.90 جنيه للشراء، 67.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

الريال السعودي يسجل: 13.32 جنيه للشراء، 13.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية

سعر الدينار الكويتي

- الدينار الكويتي يسجل: 162.69 جنيه للشراء، 163.18 جنيه للبيع.

العملات - صورة أرشيفية

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 13.60 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع.

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