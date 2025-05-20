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الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)

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منار عصام 0 تبليغ

الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سعر الدولار أمام الجنيه الآن.. تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن هذه الكلمات عبر محرك البحث «جوجل»، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، لمعرفة أسعار العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري.

وفيما يلي آخر تحديث لـ أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، وفق آخر أسعار معلنة من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية

الدولار الأمريكي

- صورة أرشيفية

سعر اليورو اليوم

  • اليورو يسجل: 56.36 جنيها للشراء، 56.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الريال السعودي

  • الريال السعودي يسجل: 13.32 جنيه للشراء، 13.36 جنيه للبيع.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية

سعر الدينار الكويتي

العملات - صورة أرشيفية

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 13.60 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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