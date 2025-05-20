شكرا لقرائتكم خبر عن لتقديم التهنئة.. وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يلتقي بابا الفاتيكان الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الڤاتيكان الجديد الاثنين، الوفد الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المكلف بحضور مراسم تنصيبه.

واستقبل قداسة البابا في القصر البابوي بحاضرة الڤاتيكان اليوم، العديد من وفود الكنائس والدول الذين حضروا مراسم التنصيب، التي أقيمت أمس في ساحة القديس بطرس بالڤاتيكان.

كما قدم الوفد القبطي التهنئة لبابا الفاتيكان باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد كلف وفدًا ضم كلًا من الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنچلوس، لحضور مراسم التنصيب وتقديم التهنئة.