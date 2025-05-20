شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء بـ محافظات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظة كفرالشيخ ومحافظات مصر وأبرز الظواهر الجوية، وأشارت خبراء الارصاد إلى أن طقس كفر الشيخ اليوم يسوده جو معتدل خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلًا، وسط أجواء مستقرة نسبيًا على أغلب الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظات الجمهورية

الشبورة المائية

وحسب الهيئة العامة للأرصاد تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء من الساعة «4 فجرا حتى الساعة 7 صباحا».

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظات الجمهورية

نشاط للرياح

تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ومعظم أنحاء البلاد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظات الجمهورية

درجات الحرارة الصغرى درجات الحرارة العظمى المدينة 15 درجة مئوية 30 درجة مئوية كفر الشيخ 15 درجة مئوية 30 درجة مئوية دسوق 15 درجة مئوية 24 درجة مئوية البرلس 15 درجة مئوية 30 درجة مئوية الرياض 15 درجة مئوية 30 درجة مئوية سيدي سالم 15 درجة مئوية 29 درجة مئوية الحامول 15 درجة مئوية 29 درجة مئوية بيلا 15درجة مئوية 30 درجة مئوية قلين 28 درجة مئوية 30 درجة مئوية فوة 18 درجة مئوية 24 درجة مئوية مطوبس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في كفر الشيخ

العظمى 30- الصغرى 15.

درجات الحرارة في مدينة دسوق

العظمى 30- الصغرى 15.

درجات الحرارة في مدينة البرلس

العظمى 24- الصغرى 15.

درجات الحرارة في مدينة الرياض

العظمى 30- الصغرى 15.

درجات الحرارة في مدينة سيدي سالم

العظمى 30- الصغرى 15.

درجات الحرارة في مدينة الحامول

العظمى 29- الصغرى 15.

درجات الحرارة في مدينة بيلا

العظمى 29- الصغرى 15.

درجات الحرارة في قلين

العظمى 30- الصغرى 15.

درجات الحرارة في مدينة فوة

العظمى 30- الصغرى 15.

درجات الحرارة في مدينة مطوبس

العظمى 24- الصغرى 18.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظات الجمهورية

نصائح خبراء الأرصاد للمواطنين

1- تجنب أشعة الشمس وقت الظهيرة لتجنب الإجهاد الحراري.

2- احرص على ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، مع قبعات أو مظلات للحماية من الشمس.

3- تناول كميات وفيرة من الماء لتجنب الجفاف، خاصة في المناطق الحارة.

4- توخي الحذر أثناء القيادة: بسبب الشبورة المائية صباحًا والرياح المثيرة للأتربة.

5- احرص على متابعة النشرات الجوية للحصول على اخر المستجدات اليومية من الأرصاد الجوية.

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