شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غارات جوية لـ الاحتلال على شرق حي التفاح وجباليا البلد بـ غزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 10 غارات عنيفة على مناطق شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، وشرق جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، وتدمير واسع في البنية التحتية والمنازل السكنية.

استهدفت الغارات الإسرائيلية منازل مدنية ومرافق حيوية في حي التفاح، مما أدى إلى مقتل عدة أطفال وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية - صورة أرشيفية

كما استهدفت غارة جوية منزلًا في جباليا البلد، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وأسفرت الغارات عن تدمير واسع في البنية التحتية، بما في ذلك تدمير منازل سكنية ومرافق حيوية، مما أدى إلى تشريد العديد من العائلات.

كما تسببت الغارات في اندلاع حرائق في بعض المناطق، مما زاد من حجم الكارثة الإنسانية.

وأدانت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذه الغارات، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ودعت إلى تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات.

- صورة أرشيفية

كما طالبت بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين من الهجمات المتكررة.

وتأتي هذه الغارات في سياق التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة منذ أحداث طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 52.800 فلسطيني وتشريد نحو 90% من سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.