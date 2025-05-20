شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر مركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق مؤتمر ومعرض مركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال يومي 27 و28 مايو، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تحت شعار "نحو تنمية زراعية مستدامة"، وبرعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يُعد من أبرز الفعاليات الزراعية المنتظرة هذا العام.

ويتميز المؤتمر بمشاركة نخبة من المنظمات الدولية مثل منظمة "إيكاردا" المركز الدولي للأسماك CIHEAM (المركز الدولي لحوض البحر الأبيض المتوسط للدراسات المتقدمة) بالإضافة إلى 34 شركة زراعية راعية، و28 معهدًا ومعملًا بحثيًا تابعًا لمركز البحوث الزراعية، فضلاً عن عدد كبير من أساتذة الجامعات، الباحثين، والمبتكرين ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.

وأكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين مركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص، مثمنًا الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الراعية، والشركة المنفذة "تيب توب" في دعم المؤتمر وإنجاحه.

كما أشار إلى أن المؤتمر يمثل فرصة هامة لعرض إنجازات المركز في دعم القطاع الزراعي، من خلال كوادره البحثية المتميزة، وبنيته التحتية القوية، ومعاهده ومعامله المعتمدة بأكثر من 45 شهادة ISO دولية، والتي تقدم خدمات بحثية وتطبيقية تخدم كافة قطاعات الزراعة والإنتاج.

وأوضح "عبد العظيم" أن العلاقة بين المركز والشركات لن تنتهي بانتهاء المؤتمر، بل سيتم تأسيس مجلس دائم يضم ممثلي الشركات والمركز، بهدف بحث احتياجات القطاع الخاص، وتطوير سبل التعاون المشترك، والعمل على حل مشكلات الإنتاج الزراعي وتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا الزراعية.

وأشار الى أن المؤتمر سيناقش قضايا حيوية تتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة و الإنتاج النباتي والأصناف الجديدة والإنتاج الحيواني والداجني و الثروة السمكية، و الزراعة الذكية والتكنولوجيا الحديثة و تسويق نتائج البحث العلمي وتفعيل التعاقدات مع الشركات المنفذة.

