شكرا لقرائتكم خبر عن «أكساد»: دورة تدريبية لتحليل بيانات التغيرات المناخية بالتعاون مع العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انعقدت في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «تحليل بيانات التغيرات المناخية»، بمشاركة 25 مهندسًا وفنيًا من كوادر الوزارة، ضمن إطار التعاون المشترك بين المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» ووزارة الموارد المائية العراقية.

ورحب الدكتور نصرالدين العبيد مدير «أكساد» في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، بالمشاركين، وأن هذه الدورة تأتي في سياق الدور الذي يضطلع به مركز «أكساد» منذ تأسيسه، كبيت خبرة عربي يُعنى بتحقيق الأهداف التنموية العربية المشتركة ورفع كفاءة الموارد المائية والأرضية.

وقال «العبيد»، أن الدورة تنسجم مع الاستراتيجية العربية للأمن المائي (2010–2030) وخطتها التنفيذية، التي أولت اهتمامًا بالغاً بظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها على الموارد المائية السطحية والجوفية في المنطقة العربية، وضرورة التكيف مع تلك التغيرات من خلال تعزيز القدرات الفنية والبحثية.

وأشار مدير «أكساد»، إلى أهمية دعم الأنشطة الرامية إلى تقدير قابلية التأثر بالتغيرات المناخية، وتحديد إجراءات التكيف الملائمة، منوهاً إلى مجموعة من المشاريع التي نفذها مركز «أكساد» في العراق، ومنها دراسة حوض الحماد العراقي وتقييم تأثير التغيرات المناخية على حوض الدبدبة الجوفي.

وأوضح «العبيد»، إن دراسات مركز «أكساد»، شملت دراسة تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية محاصيل القمح والطماطم في منطقة الصويرة وتقييم تأثير التغيرات المناخية على الجفاف الزراعي والهيدرولوجي في العراق.

وأكد مدير «أكساد»، في كلمته حرص المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة على تعزيز التعاون مع وزارة الموارد المائية العراقية من خلال اتفاقية تعاون تهدف إلى بناء شراكة مثمرة في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير التقنيات، وتصميم برامج عمل مشتركة تسهم في تحقيق الأمن المائي الوطني والعربي.

كما أشار «العبيد»، إلى «إعلان القاهرة» الذي صدر قبل نحو عام عن الجمعية العمومية لمركز «أكساد»، والذي أكد على ضرورة حشد كل الإمكانات العربية الممكنة لرفع كفاءة استخدام المياه في قطاع الري، والتوجه نحو الاستخدامات المثلى للأراضي، بما يعزز من إجراءات التكيف مع آثار تغير المُناخ.

ولفت مدير «أكساد»، إلى إن هذه الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية العراقية في مجال تحليل البيانات المناخية، من خلال التدريب على استخدام أدوات ومنصات حديثة مثل RICCAR وCORDEX، والتعامل مع ملفات NetCDF، وإعداد وتحليل البيانات المناخية لتقييم تأثير التغير المناخي على الموارد المائية.