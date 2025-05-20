شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2025.. 5 نماذج استرشادية جديدة من وزارة التربية التعليم (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتحانات الثانوية العامة 2025 الترم الثاني

تزايد البحث على محرك «جوجل» من قبل طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ للتعرف على النماذج الاسترشادية الجديدة عقب طرحها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر البوابة الإلكترونية استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 الترم الثاني.

ويهدف طرح وزارة التربية والتعليم والتعليم للنماذج الاسترشادية الـ5 الجديدة إلى توفير الفرصة لطلاب الثانوية العامة للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة. على توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إتاحة النماذج الاسترشادية الجديدة لطلاب الثانوية العامة 2025 (تفاصيل) - صورة أرشيفية

رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة المطروحة عبر موقعها الرسمي يصل إلى 12 نموذجا استرشاديا في كل مادة، وذلك عبر الرابط التالي اضغط من (هنـــــــــــــــــــــــــا).

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن توفير النماذج الاسترشادية، فضلا عن إتاحة حلها عبر قناة «مدرستا 3» يستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات.