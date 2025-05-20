شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلماوي في عيد ميلاده الـ80: أفتخر بناصريتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي إن احتفالية يوم الوفاء والتكريم الذي نظمتها مؤسسة الأهرام له بمناسبة بلوغه سن الثمانين إنها :«مناسبة عظيمة وهدية كبيرة أتذكرها طول ما بقي له من العمر».

وأضاف سلماوي: «شاكر جدا لكل واحد حضر في الاحتفالية من قامات كبيرة وزملاء»، مضيفا أنه عاش في هذا المبني أكثر من 55 عاما أو منطلقل من هذا المبنى إلى آفاق أخرى مهد لها هذا المكان.

وقال اليوم أتلقى التهنئة بمناسبة شئ ليس لي دخل فيه إنها هبة من الله، موضحًا أنه شعوره مثل شعوره عن بلوغ سن الأربعين ولكن مضاعف، موضحا أن الإنسان هو الطفل الذي لا يتغير ولكن تزداد معارفه وخبراته وثقافته، وأنا شاكر جدا لكل ما قيل في حقي.

وأعلن أنه يفتخر أنه ناصري، ولكن الناصرية بالنسبة لها تعني القومية العربية والعدالة الاجتماعية والتخلص من الاستعمار والتحرر الوطني ودور مصر القيادي في العالم واهتمام الدولة بالقوى الناعمة، هذا هو فكري الذي نشأت عليه ومؤمن به.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية نظمتها مؤسسة الأهرام، تحت عنوان «يوم الوفاء والتكريم» للكاتب الكبير محمد سلماوي رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، رئيس تحرير الأهرام إبدو الأسبق، ورئيس اتحاد الكتاب العرب واتحاد الكتاب المصريين الأسبق، تكريما لمسيرته الحافلة وعطاءه طوال 80 عاما.

وشارك في الحفل، الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، الدكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق.

بالإضافة إلى كل من: نبيل عبدالفتاح، والدكتور أسامة الغزالي حرب، والفنانة لبنى عبدالعزيز، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر عضو مجلس الشيوخ، محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، السفير البريطاني جاريث بيلي، والمفكر الكبير مصطفى الفقي، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والفنانة التشكيلية نازلي مدكور حرم محمد سلماوي، وكريستوفر هدجز الصحفي العالمي، واللواء إبراهيم صابر محافظ القاهرة.