شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 (رابط مباشر للتقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار جهود وزارة الإسكان المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، يتم فتح باب التقديم لـ شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة 2025 بداية من غدٍ الأربعاء 21 مايو 2025، ضمن مشروعات «سكن لكل المصريين».

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تسهيلات كبيرة في السداد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة السكنية وتوسيع مظلة الدعم العقاري. وتشمل الطروحات الجديدة وحدات متنوعة المساحات بمناطق متعددة، وبأنظمة سداد ميسّرة تتناسب مع شرائح المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري بفائدة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، وهي كما يلي:

1. الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة. كما يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

2. عدد الوحدات المسموح بها: يُحظر على الأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

3. عدم الاستفادة السابقة: يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر، مثل «دار مصر» أو «سكن مصر»، سواء احتفظوا بها أو تنازلوا عنها.

4. التمويل العقاري: لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

- صورة أرشيفية

مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

أوضحت «الوزارة» أن الوحدات السكنية ستكون متاحة وفقًا لنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة تُسهم في تسهيل التملك:

- محدودو الدخل: يحصلون على فائدة بنسبة 8% سنويًا، بمقدم 50 ألف جنيه

- متوسطو الدخل: يحصلون على فائدة بنسبة 12% سنويًا تصل إلى 20 عامًا، بمقدم 100 ألف جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن كافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل سيتم إتاحتها داخل كراسة التقديم إلكترونيا.

وأوضح الصندوق إلى أن الحد الأقصى لصافي كافة مصادر الدخل للمتقدم بالنسبة لمنخفضي الدخل سنويا 144 ألف جنيه وشهريا 12 ألفا بالنسبة للفرد و180 ألفا سنويا وشهريا 15 ألفا للأسرة.

أما بالنسبة لمتوسطو الدخل فيبلغ الدخل السنوي 240 ألفا و20 ألفا شهريا وبالنسبة للأسرة 300 ألف سنويا و25 شهريا.

أماكن طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل

حدائق العاصمة بدر ٦ أكتوبر حدائق أكتوبر العاشر من رمضان 15 مايو رشيد العلمين الجديدة بني سويف الجديدة المنيا الجديدة ناصر غرب أسيوط أسوان الجديدة في عدد من المراكز بالمحافظات الدقهلية (جمعة) / دمياط أشطا- تل وردة) البحر الأحمر (الغردقة) المنيا مطروح

- صورة أرشيفية

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة

يتم فتح الحجز لـ شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة بدءًا من غد الأربعاء 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز، لذا يُنصح بالتقديم في أقرب وقت لتجنب الضغط على الموقع وزيادة فرص القبول.

يجب التأكد من صحة المستندات المرفوعة وجودتها لتجنب رفض الطلب.

بعد الانتهاء من التقديم، سيتم فرز الطلبات وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم الإعلان عن فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم

ما الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الجديدة؟

وضعت الوزارة قائمة بالمستندات المطلوبة، أبرزها:

شهادة دخل معتمدة وحديثة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز).

قسيمة الزواج المميكنة.

برنت تأميني إن وجد.

صور شهادات ميلاد الأطفال.

صور الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.

الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.

استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.

رابط مباشر للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، الدخول على الرابط الخاص بالتقديم من هنا:

https://cservices.shmff.gov.eg/.