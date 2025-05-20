شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم بالصاغة (محليًا وعالميًا) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل سعر الذهب اليوم الإثنين 19 مايو 2025، ارتفاعه الكبير بجميع الأعيرة قبل بداية التعاملات، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 360 جنيهًا، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل رقما قياسيا، تأثرا بارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5228 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب عيار 21 لنحو 4575 جنيهًا.

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سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 3921 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 36600 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

- سعر أوقية الذهب اليوم 3234 دولارات.

تابع التالي: عيار 21 يسجل أعلى مستوياته.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد بعد الارتفاع الجديد

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سعر مصنعية الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا.

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