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لا تنزعجوا.. مرفق الإسعاف بكفر الشيخ يناشد المواطنين لهذا السبب (تفاصيل)

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

لا تنزعجوا.. مرفق الإسعاف بكفر الشيخ يناشد المواطنين لهذا السبب (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناشد مرفق الإسعاف بكفرالشيخ اليوم، في بيان إعلامي، بعدم الانزاعج بخصوص الانتشار الكثيف لأسطول سيارات الإسعاف بمراكز ومدن كفرالشيخ.

وأوضح مرفق إسعاف كفر الشيخ: «إنها مناورة إسعافيه وإخلاء مصابين افتراضية غير حقيقية، وبتعليمات مباشرة من مدير عام هيئة الإسعاف دكتور أحمد الجنزوري، وبالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ والجهات المعنية.

وتابع: «وذلك بهدف التأكد من جاهزية الأطقم الطبية والإدارية داخل تلك المستشفيات مع تعزيز وعي المرضى والزوار بخطط السلامة والتنسيق بين فرق الطوارئ داخل وخارج تلك المنشآت».

وكشف: إن تلك المناورات ستنتهي غدا بانتهاء الاصطفاف في مهبط الإسعاف الطائر بضاحية كفر الشيخ».

ونوه مرفق الإسعاف من المواطنين بعدم الإزعاج أو القلق، وأكد: «إن هذه التجربة مجرد إجراء تدريبي وقائي ولا يوجد أي خطر حقيقي».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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