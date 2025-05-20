شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كمال صاحب دور المجنون بـ إعلان اتصالات: مكناش نقصد نزعل الزملكاوية والأهلي عشق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج الفنان أحمد كمال، أحد المشاركين في إعلان النادي الأهلي في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، ليضع النقاط على الحروف ويوضح حقيقة ما حدث، بعد انتقادات بعض الجمهور له.

عبر الفنان كمال عن امتنانه الشديد للتفاعل الإيجابي الذي تلقاه بعد عرض إعلان النادي الأهلي، لكنه أبدى حزنه من سوء الفهم الذي حدث لدى بعض جمهور الزمالك، وقال في مقطع الفيديو: «كمية الاستوريز والكلام الجميل أذهلتني، والله ما قدرت أنام من التأثر، لكن في نفس الوقت، ناس كتير من جمهور الزمالك تواصلوا معايا، معتقدين إن الإعلان فيه إساءة ليهم والله العظيم، لا أنا ولا حد من فريق العمل كان في نيتنا ده».

وأكد أحمد كمال أن فكرة الإعلان، الذي يحمل عنوان «الأهلي حالة»، جاءت لتجسيد حالة الانتماء الفريدة التي يعيشها جمهور الأهلي، دون أي علاقة أو إسقاط على ناد آخر، مشيرًا إلى أن اللون الأبيض الذي ظهر في المشاهد كان لأسباب إخراجية بحتة.

وأضاف: «اللبس الأبيض مش قميص الزمالك، ولا كان فيه أي قصد أو رمز، المخرج هو اللي اختار ده، ضمن رؤية فنية، والإعلان كله عن عشق الأهلي مش أكتر»، واختتم كمال كلامه، قائلًا: «أنا وافقت على الإعلان فورًا لما عرفت إنه للنادي الأهلي، وشايف ده شرف كبير، ولا كان في بالي ولا بال أي حد مننا إنه ده يزعل جمهور الزمالك اللي بنحترمه».