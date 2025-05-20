شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. بدء امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ غدا الأربعاء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وما يعادلها وتستمر حتى الثلاثاء 27 مايو، للعام الدراسى 2024 - 2025، وفى النقاط التالية مواعيد الإمتحانات :

امتحان الصف الثالث الابتدائي الامتحانات من الخميس 22 مايو إلى الإثنين 26 مايو.

امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله، من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى وما يعادله من الخميس 22 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من السبت 31 مايو حتى الاربعاء 4 يونيو.

امتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 17 مايو حتى الثلاثاء 27 مايو .

امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 ، 21مايو.

امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.