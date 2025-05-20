شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة فى بلاغ من الدكتورة نوال الدجوى تتهم فيه أحفادها، بسرقة مبالغ مالية فئة الدولار وعملة مصرية، ومشغولات ذهبية، من داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر وأصدرت النيابة 4 قرارت وهى : -

أولا: طلب الدكتورة نوال الدجوي لجلسة تحقيق عاجلة.

ثانيا: طلب تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها وظروفها.

ثالثا: الانتقال إلى محل الواقعة لمعاينة اللازمة لبيان عما إذا كان يوجد تلفيات بمحل ارتكاب الواقعة -الخزن الحديدية- من عدمه .

رابعا: يكلف أحد خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالانتقال إلى محل الواقعة للمعاينة ورفع البصمات الموجودة على تلك الخزنة لبيان وتحديد مرتكب الواقعة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون للسرقة، وذكرت في بلاغها أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية، وعدة ملايين فئة الدولار وعملة مصرية، من داخل مسكنها.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكب السرقة، وأخطرت النيابة للتحقيق.