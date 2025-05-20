شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تشترى أضحية من الجمال؟ .. اعرف الإجابة من تجار دراو بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

مع بدء العد التنازلى لعيد الأضحى المبارك، يستعد المسلمون لإحياء سنة أضحية العيد ويبحث المواطنون فى مصر عن الأضحية السليمة المطابقة لمواصفات الشريعة الإسلامية لذبحها فى عيد الأضحى.

ويوضح ”الخليج 365” خطوات شراء أضحية سليمة من "الجمال" مطابقة للمواصفات وصالحه للأكل، من خلال وصفة تجار الجمال فى سوق دراو بمحافظة أسوان.

ويعد سوق دراو من الأسواق العالمية للجمال ويضم أنواعاً طيبة من الإبل القادمة من السودان وتشاد وليبيا ولا يوجد مثيلها فى باقى أسواق الجمهورية، ويتم تحميل الجمال التى يشترونها لبيعها فى الأسواق الأخرى بالجمهورية مثل سوق "إمبابة وكرداسة وصفط اللبن وأسواق الوجه البحرى".

وعن مواصفات الأضحية، فإن الأضحية المناسبة فى الجمال، تتميز بكونها مليئة باللحم وعمرها سنتين "كاسره زوج" وغير هزيلة أو مريضة أو معيوبة "وفقاً لما حددته الشريعة الإسلامية"، وتعرف هذه العيوب فى الجمال من خلال حركتها ومشيتها، ويعرف الجمل المريض من خلال بركته أو جلوسه، فإذا كانت جلسته فى اتجاه الشمس كان الجمل سليماً لأن المريض لا يتحمل الجلوس مواجهة للشمس "على حد وصف التجار".