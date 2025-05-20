شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا بالقاهرة يؤكد على التعاون مع الجانب المصرى المشترك فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه على الإهتمام المصري الفرنسي المشترك نحو التعاون في مختلف المجالات خاصة الثقافي والفني وإحياء التراث والتعليم.

وقال السفير الفرنسي بالقاهرة - خلال إفتتاحة الاثنين المقر الجديد لمركز الدراسات السكندرية الفرنسي، في إطار التعاون بين محافظة الإسكندرية والسفارة الفرنسية - إن العلاقات المصرية الفرنسية ممتازة، مؤكدا على التفاهم والتعاون بين الجانبين وأن هناك العديد من المشروعات الثقافية منها توثيق تاريخ مدينة الإسكندرية.



من جانبه، ثمن أحمد خالد محافظ الأسكندرية، مجهودات مركز الدراسات السكندرية في توثيق تاريخ مدينة الإسكندرية، مقدمًا الشكر والتقدير إلى جميع العاملين والقائمين على المركز، وكل من ساهم بفكر وعمل وجهد في إحياء التراث السكندري، وذلك تحت رعاية السفارة الفرنسية والقنصلية الفرنسية بالأسكندرية وبدعم مركزي من الحكومة الفرنسية.



وأشاد أحمد خالد بقوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وفرنسا، والتي تمثلت أخر صورها في زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والشراكات الاستراتيجية التي تمت بين الجانبين في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف محافظ الإسكندرية أن قوة العلاقات المصرية الفرنسية أثرت بشكل كبير على مناخ الحياة في مدينة الإسكندرية، حيث تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة متمثلة في "مشروع مترو الإسكندرية"، ومشروع البحث عن الآثار الغارقة في الميناء الشرقي، فضلا عن اسهامات الوكالة الفرنسية في العديد من المشروعات.

وشهد الإفتتاح لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، و توماس فوشيه مدير مركز الدراسات السكندرية الفرنسي، و أنطوان بوتيه رئيس المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، و بيير تالييه مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.



جدير بالذكر أن مركز الدراسات السكندرية الفرنسي يختص بالدراسة المتعمقة للتراث التاريخي والثقافي الاستثنائي لمدينة الإسكندرية، الممتد من العصور القديمة إلى العصر الحديث، والحفاظ عليه، كما يُجري برامج بحثية متعددة التخصصات .



ومن أهم مهام المركز التزامه بالمشاركة العامة والتوعية التعليمية حيث تؤدي الخدمات التربوية التي يقدمها المركز دورًا حيويًا في رفع مستوى الوعي لدى الأجيال الشابة بثراء تراثهم السكندري من خلال برامج وأنشطة هادفة، علاوة على ذلك يُعدّ المركز منظمًا ومساهمًا بارزًا في فعاليات ثقافية تتضمن جولات إرشادية ومعارض ومحاضرات عامة مثل أيام التراث السكندري، ولا يقتصر عمل المركز على تعزيز الفهم الأكاديمي فحسب، بل يدعم أيضًا بشكل مباشر الحفاظ على هوية الإسكندرية الفريدة وتثمينها.