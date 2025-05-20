شكرا لقرائتكم خبر عن «حجب الرؤية».. اندلاع حريق بهيش في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشب حريق هائل، اليوم الاثنين، بحلف وهيش علي جانبي طريق السكك الحديدية شمال مدينة المنيا، امام قرية البرجاية، مما تسبب في حجب الرؤية عن المارة من قائدي المركبات والمشاة- تم الدفع بسيارات الاطفاء وتم اخماد الحريق .

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الامن، بلاغا من عمليات النجدة، باندلاع حريق علي مساحة 50 مترا علي جانبي طريق السكك الحديدية.

تم الدفع بعدد 2 سيارة اطفاء، برئاسة الرائد محمود يوسف، من قوة الحماية المدنية، وتم اخماد الحريق دون اصابات بشرية او خسائر مادية .

تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتصرف..