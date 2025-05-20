شكرا لقرائتكم خبر عن لإزالة التراكمات التاريخية وتحويلها لمشروعات.. حملة مكبرة أسفل محور الفريق العصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، حملة مكبرة لإزالة تراكمات تاريخية هائلة من الرتش والمخلفات أسفل كباري محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بهدف استغلال تلك الأراضي الحيوية في إقامة مشروعات خدمية لأبناء المحافظة، لتوفير حلول جذرية لمشكلة الازدحام وتحسين جودة الحياة.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن المخلفات لم تكن مجرد «قمامة عادية»، بل هي تراكمات تاريخية من الرتش والقمامة التي ظلت تلقى بالمخالفة لسنوات طويلة أسفل الكباري، وكانت تشكل بؤرة للتلوث البصري والبيئي، وعائقاً أمام أي تنمية في هذه المنطقة الحيوية.

وخلال تفقده سير العمل، تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المعدات الثقيلة التي تعمل على مدار الساعة لرفع هذه الأراكم الضخمة من الردش والقمامة. وأكد المحافظ على أن العمل لن يتوقف، موجهًا بضرورة العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من إزالة هذه التراكمات التاريخية في أقرب وقت ممكن، موجها بنقلها الي المدفن الصحي، لضمان معالجتها بشكل سليم وعدم عودتها مرة أخرى.

تابع: الهدف من هذه الحملة ليس فقط إزالة المخلفات، بل هو تحويل بؤر الإهمال إلى شرايين حياة تخدم المواطنين وتضيف قيمة حقيقية للمحافظة. هذه الأراضي ستتحول من مناطق مهملة وملوثة إلى مشروعات خدمية حيوية، كمواقف سيارات منظمة تساهم في حل مشكلة الازدحام وتوفير أماكن انتظار آمنة للمركبات، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تسليم الأرض كاملة النظافة وجاهزة للبدء في المشروعات المخطط لها.

واكد المحافظ، أن هذه الحملة المكبرة تعكس التنسيق الكامل والجهود المتضافرة بين مختلف أجهزة المحافظة.

وتؤكد محافظة القليوبية من خلال هذه المبادرة على عزمها الراسخ في القضاء على كافة أشكال التلوث والإهمال، واستغلال كل شبر من أراضيها لخدمة المواطنين وتحقيق طفرة تنموية شاملة، ما يضع المحافظة على طريق الازدهار والتقدم.

رافق المحافظ خلال هذه الجولة، اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام ، ورؤساء مدن حي شرق شبرا الخيمة وقليوب.