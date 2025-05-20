شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ،جولة مكثفة بحي غرب شبرا الخيمة. شملت تفقد عدد من مشروعات الرصف والتطوير، وحملات إزالة الإشغالات، ومتابعة جهود النظافة، بالإضافة إلى استكشاف أراضٍ وشوارع جديدة لإقامة مشروعات تخدم الأهالي.

استهل المحافظ، بحسب بيان صحفي، الإثنين، أعمال تطوير شارع امتداد أحمد حلمي، الشريان الحيوي الذي يربط ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة حتى مستشفى الناس، بطول 1550 مترًا وبتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه.

وشاهد المحافظ، مراحل العمل التي تشمل كشط الطريق القديم ورصفه بالكامل، وإنشاء بردورات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى إنشاء جزيرة وسطى بطول الطريق. وشدد على ضرورة دفع الأعمال وتكثيف العمل على مدار الساعة لضمان الإنتهاء من رصف الطريق في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق الكامل مع مرور القليوبية لتسيير الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ، مؤكدا أن شركة المقاولون العرب، المسند إليها تنفيذ المشروع ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025، مطالبة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع الخمسين بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يبلغ طوله 650 مترًا وعرضه 50 مترًا، بتكلفة إجمالية للرصف بلغت 9.8 مليون جنيه. ويشمل التطوير أيضًا رفع كفاءة الشارع من خلال إنشاء شبكة إنارة حديثة ومميزة بتكلفة إضافية قدرها 2 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من الأعمال والإلتزام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف، وتخطيط الشارع تخطيطًا مروريًا سليمًا مع توفير أماكن انتظار للسيارات، مشيرًا إلى أن هذا الشارع يعد من الشوارع الحيوية والهامة التي تتطلب الانتهاء منها في أقرب وقت للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وعلى هامش الجولة، قاد المحافظ حملة مكثفة لإزالة الإشغالات واستعادة النظام في شوارع الحي. ففي منطقة ميت نما أمام المجزر تم إزالة العديد من الإشغالات التي تعيق حركة المارة وتشوه المظهر العام، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

كما تفقد منطقة ميت نما،موجهًا برفع التراكمات الكبيرة من القمامة المتواجدة أمام ترعة الشرقاوية، وكلف الشركة المسند إليها عقد منظومة النظافة بالحي بالاهتمام المستمر بالشوارع وزيادة عدد صناديق القمامة.

وفي شارع 25، قاد المحافظ حملة إزالة مكبرة أسفرت عن رفع كميات كبيرة من القمامة والتحفظ على عدد من الإشغالات التي كانت تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الجمالي للشارع، مشددا على ضرورة استمرار المتابعة الدورية للشارع ومنع عودة الإشغالات، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي على حرم الطريق العام الذي هو ملك للجميع.

كما تفقد المحافظ شارع أحمد عرابي ومنطقة سوق المنيل، حيث وجه برفع الباعة الجائلين المتواجدين بشكل عشوائي في السوق، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مكان بديل سيتم تجهيزه كسوق حضاري لجميع البائعين في المنطقة، وجاري العمل على الانتهاء منه. وأكد أنه لن يسمح بتواجد أي بائع متجول يعرقل الحركة المرورية أو يشوه المظهر الجمالي، مشددًا على رئيس الحي بمتابعة أعمال النظافة في الشارع ورفع القمامة بشكل دوري.

وفي لفتة تعكس رؤيته المستقبلية لتطوير الحي، تفقد المحافظ امتداد شارع الخمسين خلف سوق المنيل حتى شارع 135. ونظرًا لاتساع عرض الشارع في هذه المنطقة الذي يتجاوز 60 مترًا، وجه رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمراجعة ملكية الأراضي في هذه المنطقة ورفعها عن طريق مركز الشبكات الأرضية، تمهيدًا لبحث إمكانية إنشاء مشروعات خدمية متنوعة تخدم أهالي المنطقة، مقترحًا إقامة ملاعب لكرة القدم وأماكن ترفيهية لخدمة شباب المنطقة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنطقة بالكامل.

تؤكد هذه الجولة الميدانية الشاملة والقرارات الفورية التي اتخذها محافظ القليوبية على اهتمامه بتطوير حي غرب شبرا الخيمة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، من تطوير البنية التحتية إلى تحسين البيئة الحضرية وتوفير مساحات خدمية وترفيهية جديدة.