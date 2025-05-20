شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب» تناقش أزمة تعويضات متضرري «أبيس الإسكندرية» بسبب المسار الناقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، جلسة عاجلة غداً الثلاثاء 20 مايو 2025، لاستمرار مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة أبيس بالاسكندرية، بشأن تباطؤ الهيئة المصرية العامة للمساحة في إعداد الحصر اللازم لصرف التعويضات للمزارعين بمنطقة امتداد أبيس شرق محافظة الإسكندرية، عن الأراضي والزراعات والمباني وفروق تقدير الأسعار.

وذكرت اللجنة أن التباطؤ من هيئة المساحة دام لنحو عام ونصف من تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الأمر الذى أدى إلى تأخر صرف التعويضات، فضلاً عن الأضرار المادية الجسيمة وغير المقبولة للمزارعين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 24 من مارس سنة 2025.

وكانت لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب، ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، فى جلسات سابقة، بشأن تأخر صرف تعويضات أهالي امتداد أبيس شرق الاسكندرية، نتيجة تغيير المسار الناقل للمياه لمشروع الدلتا الجديدة بالضبعة والذي يمر من أراضي وزراعات ومباني أهالي أبيس، وجاءت المناقشات استناداً الى طلبات احاطة قدمها النائب .

وقال النائب لـ «المصرى اليوم»، أن مشروع الدلتا الجديد بالضبعة وهو أحد اهم المشاريع القومية يقوم بري ما يزيد عن مليون ونصف فدان وما ترتب على تأخر صرف التعويضات المالية لمزارعي ابيس عن مصدر دخلهم الوحيد من الزراعات الخاصة بهم وما ترتب علي ذلك من أضرار مادية جسيمة وغير مقبولة لأهالي أبيس .