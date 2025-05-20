شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 الآن يواصل الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو بالصاغة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل سعر الذهب الارتفاع صباح اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في محلات الصاغة المصرية، إذ سجل عيار 21 صعودا جديدًا بقيمة 45 جنيها، وكذلك جميع أعيرة الذهب، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

وفيما يلي آخر تحديث لـ سعر الذهب، وسعر الذهب عالميًا بالدولار، وفقًا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 نحو 5228 جنيهًا.

ذهب ، أسعار الذهب - صورة أرشيفية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، نحو 4575 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، نحو 3921 جنيهًا.

ذهب ، أسعار الذهب - صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 نحو 36600 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 نحو 3234 دولارات للأوقية.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

بالنسبة لأسعار الذهب بالمصنعية فتختلف باختلاف محلات الصاغة والمناطق، وتتراوح قيمة المصنعية عادة بين 5% و10% من سعر الجرام، حسب تصميم القطعة وتكلفتها، وتتركز الزيادات الأعلى في المناطق الراقية ومحال الصاغة الكبرى، بينما تكون أقل نسبيًا في المناطق الشعبية.