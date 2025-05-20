«شغلوا الكشافات».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الطقس اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 ، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

أما الطقس ليلًا معتدل الحرارة على معظم الأنحاء.

«شغلوا الكشافات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء (تفاصيل)

الظواهر الجوية:

الطقس اليوم يشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة، خاصة في جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح بين 50-70 كم/ساعة وارتفاع أمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

من المتوقع شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ونصحت الأرصاد الجوية بتهدئة السرعة عند القيادة ، وتشغيل الكشافات الأمامية وترك مسافات آمنة بين السيارات حفاظا على أرواح المارة والركاب .

درجات الحرارة اليوم :

القاهرة 32-33 18-19

الجيزة 32-33 18-19

الإسكندرية 26-28 17-18

6 أكتوبر 32-33 18

المنصورة 31-32 18

الزقازيق 32 18

المحلة الكبرى 31-32 18

بورسعيد 28-29 17-18

دمياط 28-30 17-18

الإسماعيلية 32-33 18-19

السويس 32-33 18-19

العريش 28-30 16-17

رفح 27-28 16-17

شرم الشيخ 36-38 24-25

الغردقة 35-37 23-24

مرسى مطروح 26-27 16-17

كفر الشيخ 30-31 18

طنطا 31-32 18

دمنهور 30-31 17-18

بنها 32 18

شبين الكوم 31-32 18

الفيوم 33-34 19-20

بني سويف 34-35 20-21

المنيا 36-37 21-22

أسيوط 38-39 22-23

سوهاج 40-41 25-26

قنا 41-42 26-27

الأقصر 41-43 26-27

أسوان 42-44 27-28

الوادي الجديد 40-41 24-25

سانت كاترين 30-32 13-14

مرسى علم 35-36 23-24

حلايب 34-36 22-23

شلاتين 34-36 22-23