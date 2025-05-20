شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، استقرارًا نسبيًا وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد انخفاض سجله سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك، بختام تعاملات، أمس، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كالتالي:

البنك الأهلي المصرى: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

البنك التجاري الدولي: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.