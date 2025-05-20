شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 741 طن قمامة من الشوارع بأحياء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من مختلف شوارع المدينة، بالتنسيق مع شركة النظافة المختصة، وأسفرت عن رفع إجمالي 741 طنا.

وشن حي العجمي حملة موسعة لرفع المخلفات والتعديات، وذلك بمشاركة إدارة الرصد البيئى وبمعدات الحي وسيارات الحملة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، أسفرت عن رفع 150 طنًا من المخلفات المختلطة ، وذلك ضمن أعمال النظافة بمحيط مدرسة التنوير بمنطقة المعلمين، من الحنفية حتى منزل كوبري الملح بطريق أم زغيو.

وقامت إدارة النظافة بحي وسط اليوم برفع 45 طنا من مخلفات الرديم من طريق الحرية أمام تمثال الغزالتين، ناتج أعمال التطوير، ومن شارع أنوبيس، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة.

وقامت إدارة الرصد البيئي بحي شرق بمتابعة أعمال شركة النظافة المختصة لرفع المخلفات والقمامة من قطاعات: "السيوف، باكوس، الإبراهيمية"، وجرى رفع 564 طن قمامة ومخلفات.