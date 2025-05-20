شكرا لقرائتكم خبر عن اختلال عجلة القيادة.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في 4 حوادث طرق بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقي سائق مصرعه، فيما اصيب 9 اخرين، اليوم الاثنين، في 4 حوادث تصادم وانقلاب بالطرق في مراكز المنيا، ومغاغة وبني مزار والعدوة- بسبب السرعات واختلال عجلة القيادة والتخطي الخاطئ- تم نقل المصابين الي المستشفيات للعلاج، والتحفظ علي المركبات تحت تصرف النيابة العامة .

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير امن المنيا، بلاغا بمصرع سائق، في حادث تصادم سيارتين نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، امام قرية البهنسا بمركز بني مزار.

فيما اصيب 5 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الغربي، امام مركز العدوه، واصابة 3 اخرين في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود انارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي امام قرية قرارة بمركز مغاغة.

كما شهد طريق قرية الشرفا بمركز المنيا، تصادم سيارة ملاكي بعربه كاروا مما تسبب في اصابة شخصين اثنين بينهم حالة خطرة.

تم نقل المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج، والتحفظ علي المركبات، تحت تصرف النيابة العامة .

تحررت محاضر بالحوادث الاربعة، وتولت النيابة العامة التصرف..