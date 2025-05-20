شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك في دمياط اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسعار الأسماك في دمياط اليوم ، تشهد أسعار الأسماك استقرارًا نسبيًا في أسواق محافظة دمياط اليوم ، وشهدت أسواق السمك بالمحافظة إقبالًا من المواطنين على شراء بعض الأصناف فيما قدم المحال التجارية أسعار منافسة لتقديم أسعار منافسة للمواطنين.

أسعار الأسماك بدمياط - صورة أرشيفية

و في السطور التالية يرصد المصري اليوم أسعار و أصناف الأسماك اليوم داخل أسواق دمياط.

أسعار الأسماك في دمياط اليوم

سجلت أسعار أسماك الطوبار 125 جنيه لسعر الكيلو .

تترواح أسعار الشبار الأبيض ما بين 25 : 40 جنيه لسعر الكيلو .

سجلت أسعار الشبار الأخضر 140 جنيه لسعر الكيلو.

أسعار الأسماك بدمياط - صورة أرشيفية

سجلت أسعار الشيكال 80 جنيه لسعر الكيلو .

تترواح أسعار أسماك الكلوخ ما بين 110 : 180جنيه للكيلو .

سجلت أسعار أسماك الهليلى 240 جنيه .

سجلت أسعار أسماك الفحار 170 جنيه لسعر الكيلو.

سجلت أسعار أسماك البورى 200جنيه .

سجلت أسعار أسماك البلطي 100 جنيه .

سجلت أسعار أسماك المكرونه 120جنيه .

سجلت أسعار أسماك غطاء موسى 450 جنيه للكيلو .

سجلت أسعار أسماك اللوت 250 جنيه .

تترواح أسعار الجمبرى ما بين 120 : 800 جنيه على حسب الحجم و النوع .

تترواح أسعار الكابوريا ما بين 150 : 400 على حسب الحجم .

تترواح أسعار السيبيا ما بين 200 : 350 على حسب الحجم.

سجلت أسعار أسماك السردين 170 جنيه لسعر الكيلو.

تترواح أسعار القاروص ما بين 200 : 320 جنيهًا لسعر الكيلو.

تترواح أسعار أسماك الدنيس ما بين 200 : 270 جنيه .

تترواح أسعار أسماك البربوني ما بين 70 : 220 جنيه على حسب الحجم .

تترواح أسعار أسماك المرجان ما بين 100 : 150 جنيه على حسب الحجم .

سجلت أسعار أسماك التونة البيضاء 250 جنيه لسعر الكيلو.

سجلت أسعار التونة العنيدة "الحمراء" 350 جنيه لسعر الكيلو.

سجلت أسعار أسماك الفراخ 80 جنيه لسعر الكيلو.

تترواح أسعار الكاليماري ما بين 100 : 300 جنيه لسعر الكيلو.

سجلت أسعار أسماك الحنشان 300 جنيه لسعر الكيلو.

سجلت أسعار أسماك 6 أكتوبر 100 جنيه لسعر الكيلو.

أسعار الأسماك المملحة

تترواح أسعار الفسيخ ما بين 200 : 600 لسعر الكيلو على حسب الحجم .

سجلت أسعار السردين المملح 180 جنيه لسعر الكيلو.

سجلت أسعار الرنجه الهولندي 150جنيه لسعر الكيلو.

سجلت أسعار الرنجه السوبر 130جنيه للكيلو .

سجلت أسعار الرنجه المغلقة 170 جنيه لسعر الكيلو.