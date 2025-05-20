شكرا لقرائتكم خبر عن متاح الآن.. جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 بالمنيا (متى تبدأ؟) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025، محافظة المنيا 2025، استعدادًا لماراثون امتحانات نهاية العام 2025.

وقد بدأ جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 بالمنيا شاملا المواد غير المضافة للمجموع الأحد الموافق 18 مايو 2025، بينما للمواد الأساسية المضافة للمجموع تبدأ الاحد الموافق 25 مايو 2025.

امتحانات مدارس المنيا - صورة أرشيفية

أولًا: المواد الغير مضافة للمجموع

امتحانات مدارس تمريض المنيا - صورة أرشيفية

يوم الاحد الموافق 18 مايو 2025

امتحان مادتي التربية الدينية والمهارات المهنية

ثانيًا: المواد المضافة للمجموع

امتحانات مدارس تمريض المنيا - صورة أرشيفية

يوم الاحد الموافق 25 مايو 2025

امتحان مادة الرياضة لمدة ساعة ونصف من 8,00ص إلى 9.30 صباحا

وامتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف من 9,45ص الي 11,15 صباحا

يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025

امتحان مادة الدراسات لمدة ساعة ونصف من 8,00 ص الي 9,30 صباحا

وامتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف من 9,45 الي 11,15 دقيقة .

يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025

امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف من الساعة 8,00 صباحا وحتي 10,30 صباحا .