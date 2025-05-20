شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن 16 منطقة بمدينة بسبب الصيانة (اعرف منطقتك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية، الإثنين، قطع التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، عن عدة مناطق بمدينة بنها، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة 7 صباحا، حتي 10 صباحا، وذلك لعمل صيانة المحولات.

وقال بيان صحفي، إن قطع الكهرباء تشمل عدة مناطق وهي (توشيبا العربي -مصنع الزيوت والصابون -المطحن الالي- بوهلر -الشركه الشرقيه -مجمع المحاكم بالمنشيه -محطه الصرف بسوق الجمله -المياه بالمناسبه -مجاري العاصمي- والمجاري الجديد-مياة الحرس -محطه مجاري الحرس -المياة الرئيسيه بالزراعة ـ المعسكر بالزراعة -مركز الشرطه بالزراعة -المطافي بالزراعة).

وتابع البيان: سيتم العمل على الإنتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، والعمل علي إعادة التيار الكهربائي فور الإنتهاء من أعمال الصيانة.