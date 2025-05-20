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قطع الكهرباء عن 16 منطقة بمدينة بسبب الصيانة (اعرف منطقتك)

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محمد محمود خليل 0 تبليغ

قطع الكهرباء عن 16 منطقة بمدينة بسبب الصيانة (اعرف منطقتك)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية، الإثنين، قطع التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، عن عدة مناطق بمدينة بنها، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة 7 صباحا، حتي 10 صباحا، وذلك لعمل صيانة المحولات.

وقال بيان صحفي، إن قطع الكهرباء تشمل عدة مناطق وهي (توشيبا العربي -مصنع الزيوت والصابون -المطحن الالي- بوهلر -الشركه الشرقيه -مجمع المحاكم بالمنشيه -محطه الصرف بسوق الجمله -المياه بالمناسبه -مجاري العاصمي- والمجاري الجديد-مياة الحرس -محطه مجاري الحرس -المياة الرئيسيه بالزراعة ـ المعسكر بالزراعة -مركز الشرطه بالزراعة -المطافي بالزراعة).

وتابع البيان: سيتم العمل على الإنتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، والعمل علي إعادة التيار الكهربائي فور الإنتهاء من أعمال الصيانة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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