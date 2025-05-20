شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 178 ألف طن قمح بكفر الشيخ.. وانتظام صرف مستحقات المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها حتى الآن لصوامع وشون ومراكز التجميع بنطاق المحافظة، بلغت 178 ألف و754 طن، وذلك منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن من خلال 26 موقعًا معتمدًا تابعة للجهات المسوقة المعتمدة وهي الشركة المصرية للصوامع والتخزين، البنك الزراعي المصري، قطاع مطاحن كفرالشيخ، مطاحن الإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

وأكد محافظ كفرالشيخ انتظام واستمرار عملية التوريد اليومية، مشيرًا إلى أنه يتم صرف مستحقات الموردين من المزارعين خلال 48 ساعة فقط من التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتوفير كل سبل الراحة والتيسير له خلال موسم الحصاد.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن غرفة العمليات المركزية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع على مدار الساعة سير عمليات الاستلام في المواقع المختلفة، وتعمل على حل أية معوقات قد تواجه أعمال التوريد، كما تم تشكيل لجان فرعية ميدانية للمتابعة والتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية والتنفيذية.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الكميات التي تم توريدها إلى الجهات المسوقة المعتمدة تضمنت توريد نحو 74 ألف طن إلى الشركة المصرية للصوامع والتخزين، و46 ألف طن إلى شون فرع البنك الزراعي المصري، و51 ألف طن إلى قطاع مطاحن كفرالشيخ، بالإضافة إلى 3 آلاف طن لمطاحن الإسكندرية، وحوالي 5 آلاف طن لجهاز مستقبل مصر.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المحافظة خصصت 26 موقعًا لاستلام القمح موزعة على مستوى المراكز والمدن، بسعة استيعابية إجمالية تصل إلى 231 ألف طن، منها 5 صوامع بسعة 129 ألف طن، و15 شونة بسعة 48 ألف طن، و5 هناجر بسعة 18 ألف طن، بالإضافة إلى صومعة معدنية بمدينة كفرالشيخ بسعة 30 ألف طن تتضمن 6 خلايا تخزين.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين عمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات حديثة لنقل المحصول من نقاط التجميع إلى الشون والصوامع، إلى جانب التنسيق مع وزارة التموين لإنشاء نقاط تجميع قريبة من الحقول، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

وشدد محافظ كفرالشيخ على الالتزام بالأسعار الرسمية التي حددتها الدولة للأردب زنة 150 كجم، وهي 2200 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيهًا لدرجة نظافة 23 قيراط، و2100 جنيه لدرجة نظافة 22.5 قيراط، وفقًا للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2025.

ولفت محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تعد من أكبر المحافظات الزراعية في مصر، حيث تبلغ المساحة المزروعة بالقمح هذا العام نحو 236 ألف فدان بزيادة 32 ألف فدان عن العام الماضي، بنسبة تمثل نحو 47% من إجمالي الرقعة الزراعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن كفرالشيخ تسهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ضمن خطة الدولة للأمن الغذائي.