شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مراكز طبية مخالفة خلال حملة تفتيشية موسعة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، بالتنسيق مع شرطة المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن غلق عدد من المراكز الطبية المخالفة داخل مدينة قنا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحملة تأتي في إطار الخطة الشاملة للمديرية لضبط منظومة تقديم الخدمة الصحية ومواجهة أي تجاوزات تؤثر على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين،

وأشار إلى أن فريق العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، وبتعاون مثمر من فريقه المعاون المكون من الدكتور خالد عبد المنعم همام، والدكتور محمد عماد أبو القاسم، والدكتور مصطفى نور الدين الهواري حيث قام بتنفيذ قرارات الغلق ل 3 مراكز للعلاج الطبيعي تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل داخل القطاع الطبي الخاص، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع تلك المنشآت بالشمع الأحمر.

وأضاف أن الفريق نجح أيضًا في ضبط مركز أشعة غير مرخص، ومحل نظارات مخالف للإشتراطات الصحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة، كما تم ضبط مركز طبي يعمل بشكل غير قانوني، حيث تقرر إلغاء ترخيصه، مع توقيع تعهدات بعدم إستقبال أي حالات جديدة تمهيدًا لغلقه الكامل.

وشدَّد وكيل وزارة الصحة بقنا على أن حملات التفتيش والرقابة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بشكل دوري ومفاجئ لضبط المنظومة الصحية الخاصة، وضمان التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير المهنية والقانونية التي أقرتها وزارة الصحة.