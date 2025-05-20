شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ومساعد وزيرة البيئة يبحثان تطوير منظومة إدارة المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الدكتور ياسر عبدالله، مساعد وزيرة البيئة للمخلفات، والوفد المرافق له من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعامل الأمثل مع المخلفات الصلبة وتطوير مصانع التدوير القائمة بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ.

وخلال اللقاء، أكد محافظ القليوبية، بحسب بيان صحفي، الإثنين، على حرص المحافظة على التنسيق والتعاون الدائم والمثمر مع وزارة البيئة، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، مشيرا إلى الأهمية القصوى للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة وتحسين البيئة من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشاد الدكتور ياسر عبدالله بالجهود التي تبذلها محافظة القليوبية في مجال إدارة المخلفات، مؤكدًا على استعداد وزارة البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني للمحافظة لتحقيق أهدافها في هذا الملف الحيوي.

واستعرض الجانبان، خلال الإجتماع، التحديات والفرص المتاحة لتطوير منظومة جمع ونقل ومعالجة المخلفات، بالإضافة إلى سبل تعزيز دور مصانع التدوير في تحقيق الإستفادة القصوى من المخلفات وتقليل حجم المدفون منها، كما تم بحث آليات تطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال إدارة المخلفات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور كلمن الللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام، وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.