شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط كوبري العبد في كفر الدوار.. «الري»: مغلق والبعض أزال الحواجز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض كوبري العبد في مركز كفر الدوار، الواقع على مصرف الينسون عند مصب الكيلو صفر والتابع للرى لانهيار جزئى نتيجة لمرور شاحنة حمولة 30 طن عليه صباح اليوم.

سقوط كوبري العبد في كفر الدوار

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد داخل الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة وكذا التواصل مع مديرية الري والصرف الصحي والجهات المعنية، للوقوف على ملابسات الحادث الذي لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

سقوط كوبري العبد في كفر الدوار

وأفادت مديرية الري بالبحيرة بأن الكوبري صادر له قرار بالغلق منذ السابع من أبريل 2025، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع حواجز لغلق الكوبري إلا أنه قام البعض بإزالة تلك حواجز.

سقوط كوبري العبد في كفر الدوار

وأفادت وزارة الري بأنه تم التوجيه باستعجال إجراءات التعاقد مع الجهة المنفذة لإنشاء الكوبري وفق المواصفات الهندسية والفنية السليمة.

سقوط كوبري العبد في كفر الدوار

وتم التحفظ على السائق وتجرى تحقيقات النيابة العامة من قبل الجهات المعنية. وتم التوجيه بإزالة ماتبقي من الكوبرى لحين البدء في أعمال إعادة إنشاء الكوبري.