شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، مستجدات أعمال تطوير مستشفى النيل بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة منتفعي التأمين الصحي بالمحافظة.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن المحافظ أستمع إلى شرح مفصل حول مراحل العمل الجارية في مختلف أقسام المستشفى. وتفقد بشكل خاص أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي، حيث أوضح القائمون على المشروع أنه تم الإنتهاء من نحو 70% من الأعمال الإنشائية.

ووجه المحافظ، بضرورة دفع الأعمال في هذه الوحدة والانتهاء منها خلال شهرين على الأكثر، تمهيدًا لافتتاحها واستقبال المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة بمرض الكلى.

كما شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تطوير وحدة العناية المركزة بالمستشفى، والتي تشهد أيضًا أعمال تطوير شاملة. وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل في أعمال التأسيس، والتي تشمل حاليًا أعمال الكهرباء وشبكات الغاز داخل غرف العناية المركزة، مؤكدًا على أهمية تجهيز الوحدة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية لتقديم أفضل رعاية للمرضى في الحالات الحرجة.

وصرح «عطية» قائلًا: نولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الصحية في محافظة القليوبية، ومستشفى النيل يمثل صرحًا هامًا لخدمة قطاع كبير من المواطنين. نوجه كافة الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة ومريحة لمنتفعي التأمين الصحي. لن نتوانى في تذليل أي عقبات تواجه سير العمل، وهدفنا الأساسي هو تسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن لخدمة المرضى وتلبية احتياجاتهم الصحية."

رافق المحافظ خلال هذه الجولة اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة رشا مصطفي، مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان سير الأعمال وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الدورية والمستمرة من محافظ القليوبية لمشروعات التطوير الجارية في القطاع الصحي، وحرصه على توفير بيئة علاجية متكاملة وحديثة تخدم أهالي المحافظة.