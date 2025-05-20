شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مياه الشرب للمواطنين في البحر الأحمر

رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

مكافأة 10 ملايين دولار.. أمريكا ترصد هدية لمن يدلى بمعلومة عن حزب الله

أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة

غدا.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة "إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت "

"الصحة العالمية": وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لتجنب المجاعة فى القطاع

وزير الصحة: عدد المستفيدين من التأمين الصحى الشامل 12.8 مليون مواطن حاليا

وزير العمل ومحافظ دمياط يفتتحان ملتقى توظيف لتوفير 1100 فرصة عمل للشباب

الداخلية السعودية تناشد بالإبلاغ عن كل من ينقل أو يسهل نقل مخالفى أنظمة الحج

وزير النقل يوافق على صرف منحة للعاملين بالمترو والسكة الحديد

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مجالات التعاون

وزير العمل يعلن عن 500 منحة تدريب مهنى مجانية لشباب دمياط

نقابة المهندسين: إحالة الطعن ضد شركة "يوتن" إلى محكمة الموضوع خطوة مهمة

وزير الرى: السد العالم حمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات

قرار حكومي باعتبار المفقودين فى حادث غرق المركب السياحي "سي ستوري" بالبحر أمواتا