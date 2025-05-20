شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 20-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:45 م

موعد صلاة العشاء 9:14 الإسكندرية الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:52 م

موعد صلاة العشاء 9:23 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:12

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:42 م

موعد صلاة العشاء 9:12 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:14

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:28 م

وقت صلاة العشاء 8:55 م. مواقيت الصلاة فى أسوان

مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 07: 4

موعد صلاة المغرب 7:26 م

موعد صلاة العشاء 8:48

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز