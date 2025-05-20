شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 20 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 20-5-2025 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:45 م
موعد صلاة العشاء 9:14
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:52 م
موعد صلاة العشاء 9:23 م.
وقت صلاة الفجر 4:12
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:12 م.
وقت صلاة الفجر 4:14
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:28 م
وقت صلاة العشاء 8:55 م.
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 07: 4
موعد صلاة المغرب 7:26 م
موعد صلاة العشاء 8:48
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