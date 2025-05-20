شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يتحدث عن فلسفة الإعلام والذكاء الاصطناعى بساقية الصاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد ثروت أستاذ فلسفة الإعلام أن فلسفة الإعلام ليس أداة اتصال فحسب، لكنها قوة إجتماعية وسياسية وثقافية تؤثر بشكل عميق على حياتنا ورؤيتنا للعالم، وستعمل على تغيير مفهومها ورسالتها فى ظل عصر التحولات التكنولوجية الكبرى وظهور الذكاء الاصطناعى التوليدي، وتكمن قوتها وأهميتها فى سياقها الإنسانى فى ظل هذه المتغيرات.

جاء ذلك في الندوة التي أقيمت بساقية الصاوي مساء اليوم الاثنين بعنوان "فلسفة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي"، كما أوضح الدكتور محمد ثروت أن الذكاء الاصطناعي يجعلنا نتساءل حول طبيعة الإعلام، وكيف غيرت التكنولوجيا طبيعته ودوره؟ وماهي التحديات المعرفية والأخلاقية التي يطرحها الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي؟ وكيف تُستخدم لغة الإعلام في تشكيل الرأي العام؟ وكيف تؤثر القيم الأخلاقية على البحث العلمي؟

أشار محمد ثروت، أستاذ فلسفة الإعلام، إلى فلسفة الإعلام لا بوصفه مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل كقوة اجتماعية، سياسية، ثقافية، بل وفلسفية تُعيد تشكيل وعينا، وتعيد رسم علاقتنا مع الحقيقة، واللغة، والعالم، في زمن الذكاء الاصطناعي التوليدي، والروبوتات الناطقة، والنصوص المنتجة تلقائيًا، صار من الضروري أن نسأل: هل ما يُعرض علينا هو الواقع.. أم تمثيل مصنّع للواقع؟ وما حدود المسؤولية الأخلاقية في هذا المشهد المتسارع؟ موضحا أن البيانات الضخمة تُستخدم لفهم سلوكنا وتوجيهه.

أضاف الدكتور محمد ثروت، أستاذ فلسفة الإعلام، قائلاً: هنا يتحوّل السؤال الفلسفي من: "ما الذي يقوله الإعلام؟" إلى: "من يتحكم بخوارزميات القول؟"، "ومن يملك سُلطة الإقناع؟"، وثحدث محمد ثروت عن التحديات المعرفية والأخلاقية للإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، أو ما وصفها بالمعرفة المُعلّبة، وتساءل: هل نعرف حقًا؟ أم نستهلك معرفة مُفلترة حسب أهوائنا؟ ومن المسؤول عن الأخبار المضللة المنتَجة بالذكاء الاصطناعي؟ وكيف نضبط خطاب الكراهية في فضاء مفتوح؟

اختتم الدكتور محمد ثروت محاضرته مؤكدا أننا لسنا فقط مستهلكين للإعلام، بل نحن فاعلون فيه، كل مشاركة، كل تعليق، كل إعادة نشر، هي فعل إعلامي، فلسفة الإعلام تُعلّمنا أن نسأل، وأن نُشكّك، وأن نُمارس الوعي، حتى لا نُصبح أدوات في أيدي الخوارزميات، بل نُعيد الإنسانية إلى صدارة المشهد الإعلامي.

حضر الندوة التي أدارها عمر أشرف عدد من الشخصيات البارزة مثل الوزير عبد الفتاح اشكر وزير الإعلام الصومالي سابقا، والأستاذ عابي فارح الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، والمستشار خالد فؤاد حافظ رئيس حزب الشعب الديمقراطي، والسفير الصومالي، ومن اليمن الدكتورة أمل الشرامي، ومن هولندا سعيد السبكي مؤسس إذاعة هولندا العربية، والدكتورة نهال الفيومي مدير عام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وحسام الأمين العام ومدير جمعية المؤلفين والملحنين وخبير الملكية الفكرية، وطلاب من جامعات مختلفة، والدكتور هيثم عبد الحميد الباحث بكلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق، والإعلامى مصطفى علام، وعدد من الباحثين.



محمد ثروت يتحدث عن فلسفة الإعلام والذكاء الاصطناعى بساقية الصاوى



محمد ثروت يتحدث عن فلسفة الإعلام والذكاء الاصطناعى بساقية الصاوى



جانب من الحضور بندوة فلسفة الإعلام والذكاء الاصطناعى بساقية الصاوى



محمد ثروت يتحدث عن فلسفة الإعلام والذكاء الاصطناعى بساقية الصاوى



محمد ثروت يتحدث عن فلسفة الإعلام والذكاء الاصطناعى بساقية الصاوى



محمد ثروت يتحدث عن فلسفة الإعلام والذكاء الاصطناعى بساقية الصاوى



محمد ثروت يتحدث عن فلسفة الإعلام والذكاء الاصطناعى بساقية الصاوى