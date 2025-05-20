شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد القبطي الأرثوذكسى يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر اليوم الاثنين، الوفد الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المكلف بحضور مراسم تنصيبه.

واستقبل بابا الڤاتيكان الجديد في القصر البابوي بحاضرة الڤاتيكان اليوم، العديد من وفود الكنائس والدول الذين حضروا مراسم التنصيب. التي أقيمت أمس في ساحة القديس بطرس بالڤاتيكان.

وقدم الوفد القبطي التهنئة لقداسة البابا لاون باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد كلف وفدًا ضم كلاً من أصحاب النيافة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنچلوس، لحضور مراسم التنصيب وتقديم التهنئة.







